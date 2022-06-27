Кызыл, 27 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили о сильной жаре и шквалистом ветре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, температура воздуха днём поднимется до +35 градусов и выше.

Фото 10. Ветровая эрозия. Пыльная буря в Кармаскалинском районе Башкирии на распаханных полях с обнаженной почвой. Май 2011 года (из архива академика Х.М. Сафина)

При этом по республике ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, грозы и крупный град.

«Ветер юго-западный 5-10 м/с, шквалистые усиления 15-20 м/с, местами до 25 м/с и более, пыльная буря», — отметили в ведомстве.

Местами по региону также прогнозируется высокая пожароопасность IV–V класса.