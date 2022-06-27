Черкесск, 27 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В течение ближайших семи лет площади фруктовых садов интенсивного типа в Карачаево-Черкесии будут увеличены вдвое. С учетом того, что в настоящее время под посадками заняты свыше 911 гектаров, к 2030 году планируется эту цифру увеличить до 1800 га, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Admkrai.krasnodar.ru Яблоневый сад

В республике реализуется программа развития садоводства. Она стартовала в 2017 году с закладки первых 200 гектаров садов.

«На сегодняшний день заложено 315 садов интенсивного типа на территориях личных подсобных хозяйств, объединенных в 11 сельскохозяйственных потребительских кооперативов во всех муниципальных районах республики», — говорится в сообщении.

Ранее заместититель председателя правительства РФ Юрий Трутнев высоко оценил результаты реализации проекта «Сады Карачаево-Черкесии». Особо он остался доволен высокими показателями рентабельности этого производства — 40%.