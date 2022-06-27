Донецк, 27 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в ДНР. Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 11:20 зафиксирован удар с позиций в Новомихайловке. По Еленовке выпущено девять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Новобахмутовка обстрелян украинскими войсками.