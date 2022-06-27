Тула, 27 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении 43-летней женщины в Туле, сообщили 27 июня в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По версии следствия, вечером 25 июня подозреваемая была задержана сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле за административное правонарушение. Однако требованиям полицейских женщина не подчинилась — он сначала укусила инспектора ДПС за руку, а потом несколько раз ударила ногой по голове и туловищу.

Теперь женщина стала фигуранткой уголовного дела. Санкция вменяемой ей статьи предусматривает максимальное наказание на срок до пяти лет лишения свободы.