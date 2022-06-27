Чебоксары, 27 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В пользовании жителей Чувашии находится более 25 тыс. видов оружия, которое в основном приобретается для охоты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

По данным на ведомства, на 1 июня 2022 года в Чувашии зарегистрированы свыше 15 тыс. граждан, в пользовании которых находится более 25 тыс. единиц оружия. Правоохранители отмечают, что жители республики отдают предпочтение охотничьему огнестрельному оружию.

«В основном граждане приобретают оружие в целях охоты (более 22 тыс. единиц), но есть граждане, которые владеют им в целях самообороны (свыше 2,5 тыс. единиц). Есть и любители коллекционирования оружия, их не так много: порядка 20 человек», — говорят в управлении Росгвардии.

В ведомстве добавляют, что средний возраст владельцев оружия в Чувашии — 50 лет, при этом самому старшему из них 95 лет.

Напомним, что 1 июня в России вступили в силу новые требования к владельцам оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление контроля за оборотом оружия в России.

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