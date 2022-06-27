Вашингтон, 27 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Новые санкции против наиболее крупных государственных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут объявлены властями США 28 июня. Об этом 27 июня сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По информации источника, об этом рассказал чиновник США на полях саммита «Большой семёрки», который проходит в Эльмау, заявивший, что о «блокирующих санкциях» против российского ОПК будет объявлено во вторник, 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Европе усиливается чувствительность к вопросам обороны в рамках НАТО.