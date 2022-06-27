Мадрид, 27 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Левая испанская партия Unidas Podemos должна обладать политической автономией. Об этом в интервью изданию La Vanguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

«Как я уже говорил, против правительства действует очень активное экономическое, политическое и медийное правое крыло. Они не смогут нас сломить. Именно поэтому я являюсь большим защитником автономии политики, как это всегда делала PSOE. Поэтому я также защищаю политическую автономию Unidas Podemos. Единственное, чего я жду от них, — это благоразумия», — сказал Санчес.

Он также позитивно оценил возможность создания отдельного «политического пространства» вокруг вице-премьера Испании Йоланды Диас: «Я уважаю их [Podemos] как самостоятельную политическую организацию, которой они являются. Надеюсь, они все сделают правильно».