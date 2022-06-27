Сеул, 27 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Четыре из десяти компаний в Южной Кореи испытывают трудности из-за роста цен на сырье. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Согласно результатам опроса, проведенного с 12 мая по 2 июня среди руководителей 570 фирм, 40,3% компаний сообщили о трудностях. 8,1% респондентов отметили, что цены на сырье выросли минимум на 50% по сравнению с 2021 годом.

Отмечается, что 69% компаний сообщили о повышении цен на свои товары и услуги. Две трети из них подняли цены менее чем на 20%.

Из тех, кто ещё не повысил цены, 53% заявили, что планируют это сделать в течение года.

Напомним, что в мае индекс потребительских цен в Южной Корее вырос на 5,4%, что стало самым быстрым темпом роста показателя за последние 14 лет.