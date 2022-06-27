Баку, 27 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 июня посетил Кельбаджарский район республики, граничащий с Арменией, где принял участие в открытии «Н-ской воинской части». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.az Ильхам Алиев

«Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые позиции и новые посты. Многие дороги, ведущие к границе с Арменией, которых никогда не было, строятся для того, чтобы нам было легче подходить к позициям», — заявил Алиев в ходе визита в район.

Сообщается, что президент также посетил строительство дороги из Кельбаджара в Лачин, находящийся в 60 километрах от Степанакерта. Также он проверил ход строительства санатория и малой гидроэлектростанции.

«Невозможно перечислить всю работу, проделанную всего за полтора года. Это показывает, что мы являемся собственниками этих земель», — заявил глава государства.