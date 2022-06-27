Красногорск, 27 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Московской области пассажирам рейсовых автобусов из-за жары бесплатно раздают бутылки с холодной водой, сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

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За несколько жарких дней перевозчики общественного транспорта в Подмосковье раздали пассажирам более 5,5 тыс. бутылок воды. А компания «Домтрансавто» угостила пассажиров 200 стаканчиками мороженого.

Холодную воду можно получить в автобусах, на остановках общественного транспорта и автовокзалах. Пассажиры железнодорожного транспорта смогут получить бутылки воды на ж/д вокзалах и станциях.

Как сообщало ИА REGNUM, детей до 15 лет ни в коем случае в жару нельзя оставлять одних в машине, это очень опасно.

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