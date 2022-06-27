Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины прибыли в Россию за сутки. Об этом информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 27 июня.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с наплывом беженцев из Донбасса был введён режим ЧС.