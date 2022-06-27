Кострома, , 12:52 — REGNUM Новым председателем Совета костромского отделения «Справедливой России — За правду» стал Николай Цвиль. Отчетно-выборная конференция прошла в субботу, 25 июня.

Николай Цвиль

Николаю Цвилю 35 лет, он уроженец Парфеньевского района Костромской области. Получил среднее профессиональное образование по специальности «механизация сельского хозяйства». Работал в лесной промышленности, являлся директором муниципальной теплоснабжающей организации в Парфеньево. Политическую карьеру начал в 2020 году, избравшись в Костромскую областную думу при поддержке справедливороссов.

Прежний лидер Александр Плюснин, возглавивший костромских справедливороссов в феврале 2020 года, сохранил за собой место руководителя партийной фракции в заксобрании региона.

Как ране писало ИА REGNUM, разговоры об отставке Плюснина начались спустя год после его избрания. По итогам объединения «Справедливой России» с «За правду» и «Патриотами России» костромич Николай Лебедев, вошедший в Центральный совет объединённой партии сказал, что будет добиваться отстранения политика от руководства в регионе. Затем кандидатом от партии по Костромскому одномандатному округу на выборы в Госдуму был утвержден Вячеслав Головников. Однако, несмотря на прогнозы политологов, пост руководителя местного отделения партии достался не ему.

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