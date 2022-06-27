Донецк, 27 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 10:57 зафиксирована атака с позиций в Курдюмовке. По Доломитному боевики выпустили два снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Новобахмутовка обстрелян украинскими войсками.