Москва, 27 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласен с необходимостью дать больше свободы МГУ, но высказал опасения по поводу большей свободы иных вузов, где «штампуют дипломы», передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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В ходе выступления президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий настаивал на том, чтобы вузы имели большую свободу.

«Виктор Антонович сказал о необходимости больше дать свободы университетам. Виктор Антонович, МГУ можно эту свободу дать, потому что МГУ, кроме всего прочего, самый открытый вуз и дорожит качеством образования. Но у нас есть достаточно еще образовательных учреждений, которые открывают филиалы, где в рамках, допустим, технического вуза преподают, а вернее, выдают дипломы по юридическим специальностям», — сказал Володин в ответ на слова Садовничего в ходе парламентских слушаний.

Спикер Госдумы обратил внимание на ответственность ректоров.

«Когда речь идет о свободе и полномочиях, все-таки здесь надо говорить об ответственности», — добавил он.