Хартум, 27 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Суданские судоходные линии, Федерация торговых палат в Хартуме и китайская логистическая компания Green Road подписали соглашение об открытии судоходной линии между Суданом и Китаем. Об этом 27 июня сообщает Al-Araby-al-Jadid.

The Photographer Сухогруз

По последним данным, морское сообщение будет осуществляться через Порт Судан. По информации издания, сделка может открыть двери для активного вовлечения китайского бизнеса в проекты на Африканском континенте.

Отмечается, что фрахт в Порт Судане обойдётся китайским компаниям на 10% дешевле, чем в портах Египта.

Ожидается, что в ближайшее время Китай также инвестирует в развитие суданской инфраструктуры, для увеличения объёмов торгового сообщения между Пекином и странами центральной Африки.