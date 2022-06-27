Брянск, 27 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Брянской области более 158 тысяч жителей выздоровели после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии брянские лаборатории провели 1 949 043 исследования на коронавирус, подтверждено 162 286 случаев заражения. Завершили лечение выздоровлением 158 074 жителя, скончались от осложнений 4 037 человек.

За истекшие сутки в ковид-госпитали не поступали новые пациенты, врачи не выписывали выздоровевших жителей и не отмечено летальных исходов.