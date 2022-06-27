Москва, 27 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В РФ инфляционные ожидания начнут снижаться с конца лета 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Банка России об июньском росте инфляционных ожиданий населения.

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«Инфляционные ожидания традиционно летом растут. Летние месяцы, особенно август, в России уже давно многими воспринимаются как проблемные, — сказал Ковригин. — Но главная причина в другом — к лету изменяется структура спроса, и интерес повышается к товарам и услугам рекреационного типа (отдых, путешествия, экскурсии, сувениры, обслуживание во время туров). А эти товары и услуги в принципе более дорогие, поэтому субъективно растут инфляционные ожидания. Следовательно, рост инфляционных ожиданий продолжится до августа, а вот далее мы будем наблюдать падение этого показателя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский рынок продуктов питания приходит в норму после прежних волн ажиотажного спроса.