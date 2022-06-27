В Кандагаре талибы* застрелили двух человек после перепалки
* талибы — запрещённая в России организация
Кандагар, Афганистан, 27 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили двух человек, в том числе бывшего солдата, в афганском городе Кандагар. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Tasnimnews.com
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
По словам местного источника, инцидент произошел на границе седьмого и восьмого округов безопасности в районе Чахарбаг города Кандагар. Перед стрельбой у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникла словесная перепалка с жертвами.
Это не первый случай, когда бывшие силовики становятся мишенью боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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