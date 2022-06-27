Симферополь, 27 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Воспитанников Белогорского дома-интерната в Крыму эвакуируют из-за подтопления, сообщил 27 июня в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В связи с подтоплением будут эвакуированы воспитанники Белогорского дома-интерната», — написал Аксёнов.

Глава Крыма также сообщил, что он осмотрел гидротехнические сооружения дамбы Симферопольского водохранилища. Аксёнов уточнил, что во всех проблемных регионах и на объектах республики находятся вице-премьеры и сотрудники МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на территорию Республики Крым 25–26 июня. В наибольшей степени пострадали от подтоплений Симферополь, Симферопольский район, а также Алушта. На 27 июня в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.