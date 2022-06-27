Донецк, 27 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Населённый пункт Новобахмутовка обстрелян украинскими войсками. Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 10:00 зафиксирована атака с позиций в Розовке. По Новобахмутовке выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике попал под огонь украинских войск.