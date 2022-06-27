Самара, 27 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Moldubrovno.ucoz.com Делегация молодежи Дубровенщины на «Дне молодёжи на «Славянском Базаре» июль 2016 г

Он отметил, что в условиях санкций Россия нуждается в настоящих лидерах.

«Нам нужны молодые профессионалы, умеющие принимать взвешенные, компетентные, эффективные решения, готовые брать ответственности за порученное дело, за будущее родного города и села, за будущее нашей губернии и всей России», — приводит пресс-служба его слова.

Азаров напомнил, что в области была разработана Стратегия лидерства, одной из задач которой является поддержка молодежи, создание конкретных механизмов социальных лифтов.

«Мы и дальше будем делать все для того, чтобы каждый из вас мог максимально самореализоваться, найти свое место в жизни и принести пользу обществу, чтобы наша молодежь воспитывала в себе характер и дух победителей», — заверил Азаров.

Он пожелал молодым людям счастья, здоровья, благополучия, а также реализации всех жизненных планов.