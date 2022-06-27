Артём, Приморский край, 27 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Артёма заключили под стражу 36-летнего местного жителя за стрельбу у ночного клуба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

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В ночь на 26 июня фигурант совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия около ночного заведения. Огнестрельные ранения и вред здоровью различной степени тяжести получили две женщины и мужчина.

После стрельбы мужчина скрылся, но его быстро нашли.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Бодайбо возбуждено уголовное дело по факту причинения огнестрельного ранения подростку.