Лондон, 27 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов стоимость газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров. Это 27 июня следует из данных лондонской биржи IСЕ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

Согласно этой информации, июльские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах через несколько минут после открытия торгов выросли на 7,9% до $1504,9 за тысячу кубометров.

При этом на данный момент стоимость голубого топлива в Европе несколько снизилась, однако всё равно торгуется выше $1450 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совфеда России Андрей Климов заявил, что сочиненный США дефолт России — вульгарная профанация, он направлен на оправдание последующей кражи активов страны.