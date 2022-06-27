Петропавловск-Камчатский, 27 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. На Камчатке только после вмешательства прокуратуры ребёнка-инвалида обеспечили жизненно необходимым лекарственным препаратом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в ведомстве.

guvo59 Лекарства

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В прокуратуру за помощью обратилась мать ребёнка, которому было назначено дорогостоящее лекарство. Выяснилось, что краевой минздрав не организовал вовремя закупку препарата.

После внесенного прокурором представления ребенка обеспечили лекарством на три месяца.

Минздрав Камчатки уже разместил запрос котировок на поставку годовой партии лекарственного препарата для несовершеннолетнего.

Как сообщало ИА REGNUM, люди с ограниченными возможностями не могли воспользоваться возможностью сесть в поезд на станции Приамурская в Еврейской автономии. Транспортная прокуратура Биробиджана сочла это нарушение прав пассажиров и через суд обязала его устранить.