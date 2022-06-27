Амман, 27 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Полиция Иордании обнаружила убежище мужчины, подозреваемого в убийстве студентки Университета прикладных наук в Аммане. Об этом 27 июня сообщает Jordan 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Иордании

По данным журналистов, 27 июня полиция окружила дом в посёлке Балама в 45 км от столицы Иордании. В доме было обнаружено тело подозреваемого.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По версии следствия, 16 июня подозреваемый пришёл на территорию иорданского Университета прикладных наук и выпустил пять пуль в студентку, которая впоследствии скончалась в госпитале.

Дело об убийство широко обсуждается в арабских СМИ и социальных сетях.