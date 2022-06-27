Москва, 27 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил модель с выбором трех траекторий, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Marizavarzina Здание МГУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Вместо или вместе: что хотят сделать с Болонским процессом в России»

«Мы предлагаем модель с выбором трех траекторий. Первый вариант — специалитет, пять лет обучения с получением одной квалификации или шесть лет, но в этом случае с возможностью получения двух квалификаций», — сказал Садовничий в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Этот вариант он считает приоритетным, так надо готовить специалистов для высокотехнологичных и имеющих государственное значение отраслей.

«Второй вариант — интегрированная магистратура, то есть непрерывная, сквозная подготовка бакалавр+магистр с едиными контрольными цифрами приема на шесть лет обучения, без отдельного поступления в аспирантуру», — говорит Садовничий.

Это целесообразно также для наукоемких, высокотехнологичных направлений подготовки.

Вариант предполагает возможность выхода из траектории после диплома бакалавра, однако статистика МГУ показывает, что 90% выпускников предпочитает именно эту модель, тем самым вариант прошел проверку временем, добавил Садовничий.

«Третий вариант — модель бакалавриата с возможностью трудоустройства или продолжения обучения в магистратуре с раздельными цифрами приема и конкурсным набором», — рассказал он.

Этот вариант необходимо сохранить по отдельным направлениям, прежде всего, для иностранных студентов, добавил ректор.