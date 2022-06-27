Прибайкальский район, Бурятия, 27 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. СК раскрыл подробности трагедии в Прибайкальском районе Бурятии, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, школьница утонула 26 июня в одном из бассейнов рыбзавода вблизи села Лиственничное.

СУ СКР по Бурятии Пруд в Бурятии, в котором утонула девочка

По данным ведомства, подросток с сестрой и другими детьми катались на надувной лодке. Грести вёслами у них не получалось, поэтому один из мальчиков спрыгнул в воду и начал толкать. Устав, он уплыл на берег.

«Следом за ним в воду спрыгнула потерпевшая, которая передвигалась по воде, держась за верёвку лодки, но в какой-то момент она исчезла. Дети, сидящие в лодке решили, что она вместе с мальчиком уплыла. Вернувшись на берег, мальчик понял, что девочки нигде нет и начал звать на помощь взрослых», — рассказали в управлении.

Как отмечается, водоём состоит из четырёх прудов охладителей, а на его берегу установлены информационные таблички о запрете купания. В рамках проверки следователи намерены установить полную картину происшествия. По её итогам будет принято правовое решение.