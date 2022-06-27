Мурманск, 27 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Мурманске на месте бывшего ресторана «Макдоналдс» открылась новая точка быстрого питания под брендом «Вкусно — и точка».

Канал — Короче новости. Логотип сети ресторанов «Вкусно-и точка»

«Стоимость позиций в меню незначительно изменилась. Однако на часть блюд ценник остался на прежнем уровне. В обновлённое меню вошли знакомые северянам чизбургер, гамбургер, чикенбургер, наггетсы, роллы и другое. Некоторые позиции обещают добавить в ближайшее время», — пишет «Мурманский Вестник».

Как сообщало ИА REGNUM, сеть «Макдоналдс» на фоне начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины объявила о своем уходе с российского рынка. При этом сеть была приобретена бизнесменом Александром Говором и позднее стало известно, что она будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, сохранив все рабочие места.