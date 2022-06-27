Мадрид, 27 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Европе усиливается чувствительность к вопросам обороны в рамках НАТО. Об этом в интервью изданию La Vanguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

«Саммит НАТО в Мадриде очень важен. Одной из ошибок Путина стало политическое оживление НАТО и разжигание более чувствительного к обороне европейского сознания, чем когда-либо прежде. Результаты опросов очевидны», — сказал Санчес.

По его словам, саммит НАТО в Мадриде должен обновить стратегическую концепцию НАТО — доктринальный документ, который пересматривается каждые десять лет: «Для Испании очень важно, чтобы эта стратегическая концепция включала южный фланг, то есть, чтобы в ней серьезно учитывались риски для стабильности и безопасности Европы, которые могут исходить из Сахеля и Африки к югу от Сахары, где Россия усиливает свое присутствие. Я верю, что этот саммит послужит тому, что Испания займет достойное место на международной арене».