Архангельск, 27 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. 24 июня из Архангельска в Северный Ледовитый океан отправилась экспедиция «Арктический плавучий университет-2022: Меняющаяся Арктика». Научные исследования, посвященные 85-летию Архангельской области, пройдут с 24 июня по 15 июля.

Николай Гернет ИА REGNUM Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов»

На борту «Профессора Молчанова» 55 ученых, аспирантов и студентов, которые примут участие в научных проектах в области океанологии, метеорологии, мониторинга загрязнения арктических экосистем, биоразнообразия и природопользования. Экспедиция затронет острова Колгуев, Вайгач, Сосновец, Русская Гавань, Ледяная Гавань и Мыс Желания (Новая Земля), залив Иванова, Оранские острова и бухту Мурманца.

В 2022 проекту «Арктический плавучий университет» исполняется 10 лет. За это время произведено 13 экспедиций, в котором приняло участие более 600 учёных и студентов.

«Десятый год уже мы проводим «Арктический плавучий университет». В этом году будет два рейса, в июле и августе. И коллеги из стран-наблюдателей Арктического совета будут принимать участие», — рассказала ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова на сессии «Система образования и кадровое обеспечение Арктики в условиях новых реалий» Петербургского международного экономического форума 2022.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научный центр «Роснефти» совместно с антарктическим научно-исследовательским центром проводит экспедиции в Арктике для изучения биоразнообразия в регионе.

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