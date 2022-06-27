Москва, , 11:42 — REGNUM Присоединение России к Болонской декларации не повлекло автоматическое признание документов российских вузов на территории других стран-участниц. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Валерий Фальков Официальное интернет-представительство президента России

«Присоединение России к Болонской декларации не повлекло за собой автоматическое признание документов образования наших университетов на территории других стран-участниц», — заявил Фальков.

«Такое признание обеспечивает специально заключённое межправительственное соглашение. Эта работа ведётся системно правительством, министерством науки и высшего образования», — указал он.

По его словам, на данный момент действует более 70 двухсторонних соглашений и несколько многосторонних.

Читайте ранее в этом сюжете: Магистратура по назначению в России так и не заработала — Фальков