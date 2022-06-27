Сеул, 27 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В октябре в Сеуле состоится 5-я встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данное заявление он сделал в ходе Форума тихоокеанских островов (PIF), который прошел на прошлой неделе на Фиджи.

В ходе предыдущей министерской встречи, состоявшейся в прошлом году, представители Южной Кореи и Тихоокеанских островов договорились проводить встречи раз в два года, а не каждые три года, как было раньше. Несмотря на то, что пятая встреча должна была состояться в 2023 году, стороны решили провести её в текущем году.

Ё Сын Бэ также сообщил о намерении Сеула назначить специального представителя при PIF.

Напомним, что Южная Корея сотрудничает с Тихоокеанскими островами в вопросах изменения климата, охраны окружающей среды и развития рыболовства.

Кроме того, Сеул ежегодно предоставляет региону $1,5 млн через созданный в 2008 году Фонд сотрудничества.