Уфа, , 11:43 — REGNUM Открытие историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» состоится 9 июля в Башкирии. Об этом 27 июня сообщил глава региона Радий Хабиров на заседании оперативного штаба республики в центре управления Башкирией.

Он сообщил, что в этом комплексе пройдут две научные конференции. Ожидается прибытие главы Академии наук России и большой научной делегации.

Хабиров поручил чиновникам очень ответственного готовиться к данному мероприятию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пещера Шульган-Таш является объектом культурного наследия федерального значения, объектом паломничества и мифологии башкирского народа, этот объект включен в «Глобальный реестр геологических памятников». Объект «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» с 2018 года находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.