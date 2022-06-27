Джакарта, 27 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Индонезии сообщили, что вулкан Мерапи за последнюю неделю извергал лаву 70 раз, передает CNN Indonesia.

Crisco 1492 Вулкан Мерапи

Согласно данным со станции наблюдения за вулканом, максимальная дальность скольжения лавы достигла 1800 метров. Основываясь на анализе фотографий, объем юго-западного лавового купола составляет 1 551 000 кубических метров, а центрального купола — 2 582 000 кубических метров.

Сейсмическая активность вулкана Мерапи на прошлой неделе была ниже, чем на предыдущей.

Напомним, центр исследований, разработок и геологических катастроф в Индонезии призвал жителей проявлять бдительность в связи с усилением сейсмической активности вулкана Мерапи, произошедшей в марте 2022 года.

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