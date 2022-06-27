Мадрид, , 11:38 — REGNUM Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока «последний российский солдат не покинет чужую страну». Об этом в интервью изданию La Vanguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

«Мы с самого начала утверждали, что экономические санкции против Путина и его олигархов должны сохраняться до тех пор, пока последний российский солдат не покинет чужую страну. Мы всегда выступали за открытый диалог с Путиным. Испания чувствует себя представленной в этом отношении Германией и Францией, и мы считаем, что когда придет время для мирных переговоров, именно эти две великие страны должны представлять Европу», — сказал Санчес.

По его словам, Евросоюз должен сохранять «единство и санкции», пока Россия не прекратит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.