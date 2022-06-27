Берлин, , 11:38 — REGNUM Посол Венгрии в Германии Петер Дьеркеш заявил о намерении продолжать сотрудничество с Россией в разных сферах, несмотря на санкции.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Никто не должен читать Венгрии нотации о ее отношениях с Россией. Будапешт больше других зависит от российского сырья. Радикальных санкций у нас не будет», — сказал он в интервью немецкому изданию Die Welt.

Дьеркеш также негативно высказался о попытках киевского режима давить на Венгрию и Германию в вопросах поставок оружия и его перевозки через его страну.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюзу следует прекратить политику антироссийских санкций и начать с Москвой переговоры о прекращении боевых действий на Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

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