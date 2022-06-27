Якутск, 27 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Момском и Верхоянском районах Якутии, которые имеют статус арктических, работа по модернизации дизельных электростанций идёт по графику. Об этом заявил генеральный директор ПАО «РусГидро» Роман Бердников на встрече с главой республики Айсеном Николаевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе правительства региона.

Tim Fuller Солнечная электростанция

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В этих муниципалитетах реализуют шесть пилотных проектов, цель которых — задействовать для получении электричества возобновляемые источники энергии. После того, как они будут готовы, планируется создать такие же объекты ещё в 66 населённых пунктах Якутии. До конца 2022 года достроят и введут в эксплуатацию четыре энергокомплекса в селах Хонуу, Кулун-Елбют, Сасыр и Тебюлях Момского района. Соответствующие договорённости с инвесторами уже оформлены письменно.

«В настоящее время согласно Дополнительному соглашению заключены энергосервисные договоры с инвесторами, определены сроки реализации, ведется работа с муниципальными образованиями по выделению земельных участков под планируемые к строительству объекты», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянске начали эффективно преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Для этой цели построен специальный энергокомплекс, он уже введён в эксплуатацию.