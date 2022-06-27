Москва, 27 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Уровень курса биткоина в $20 тысяч, в пробитие которого не верят многие представители криптовалютного мира, продолжает удерживать котировки от дальнейшего продвижения вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Тем не менее, уже совсем скоро ситуация может измениться, ведь обстановка на фондовых площадках продолжает накаляться.

Если раньше ФРС предпочитали игнорировать тему возможной рецессии, то на недавнем выступлении в Конгрессе США глава ведомства впервые допустил данный сценарий.

В ФРС считают крайне важным победить инфляцию, так что дальнейшим крупным повышениям процентных ставок быть. В глобальном масштабе все тоже очень не просто.

Битва ФРС с инфляцией заставляет и другие центробанки следовать ее примеру. При этом индекс доллара (отношение американца к валютам развитых стран) находится на максимальном за последние 20 лет уровне.

Большинство операций на сырьевых рынках происходит именно в долларах, вследствие чего затраты импортеров существенно увеличились. Данная тенденция еще сильнее разгоняет рост потребительских цен и замедляет мировую экономику.

Вместе с очередным витком падения американских индексов неизменно скажется и на криптовалютном рынке.

Уже в ближайшее время биткоин может подешеветь до $15 тысяч, тогда как дальнейшее падение котировок до $10 тысяч и ниже все также возможно», — считает эксперт.

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