Москва, , 11:35 — REGNUM На данный момент все мирные граждане, которых украинские нацисты удерживали в качестве заложников на территории завода «Азот» в Северодонецке, освобождены. Об этом 27 июня сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Проходная завода «Азот» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«В заложниках у украинских боевиков не остаётся никого. На сегодняшний день территория промзоны «Азота» полностью освобождена от украинских боевиков», — сказал он.

Также посол ЛНР уточнил, что примерно треть людей остаётся в бомбоубежищах на территории завода из-за того, что им пока некуда идти и добавил, что военные республики доставляют им продукты питания, воду и медикаменты.

При этом Мирошник указал, что в настоящее время часть гражданских лиц уже эвакуирована из промышленной зоны.

«По данным на сегодняшнее утро, это чуть более 500 человек, которые решили покинуть убежище на территории северодонецкого «Азота», они на транспорте вывезены, в основном, в Старобельск. Там есть распределительный пункт, где люди уже принимают решение, куда они хотят двинуться дальше, где у них есть родственники, или они хотят отправиться в пункты временного размещения», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы российских расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» и 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б» в ходе спецоперации по денацификации и денационализации Украины обнародовало Минобороны России.