Пермь, , 11:35 — REGNUM Регионами ПФО, активно развивающими биржевую торговлю древесиной, названы Пермский край, Удмуртия, Татария и Нижегородская область, сообщили в пресс-службе администрации Прикамья.

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В Перми состоялось выездное совещание Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу (ПФО). На нём обсуждались вопросы биржевой торговли древесиной и осуществления госконтроля в лесах.

«Наряду с другими регионами приятно отметить Пермский край, являющийся одним из лидеров по заключениям сделок на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже. На наших внутренних заседаниях с интересом разбирали опыт разработки «Умный лес», находим динамку цифровизации лесной отрасли положительной», — сказал начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский.

В свою очередь зампред правительства Прикамья Алексей Черников подчеркнул, что пермская разработка РГИС «Умный лес» может позволить сократить незаконную вырубку леса, а также упростить сбор достоверных данных при коммерческом лесообороте. »Мы предлагаем рассмотреть возможность использования системы в качестве основы для предоставления верифицированной информации о качестве, количестве, цене и фактическом наличии древесины для биржевых сделок», — сказал он.

Стоит отметить, в России выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 23,4% — до 2 319 тыс. куб. Оброт тгов вырос на 154%.