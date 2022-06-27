Магадан, 27 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В полицию Магадана с заявлением обратилась местная жительница и рассказал, что пропал мобильный телефон её родственника, который недавно умер, сообщили в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Вести Детально Наручники

Читайте также: В Крыму племянник украл у дяди 10 тыс. долларов и 400 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска установили, что кражу совершил 25-летний приятель умершего. Мужчины распивали спиртные напитки. Утром хозяин квартиры не проснулся и гость взял его документы, телефон и ушел. Впоследствии он снял со счета погибшего 50 тыс. рублей, а телефон подарил знакомой.

Возбуждены уголовные дела за кражу и хищение документов. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Бахчисарайского района Крыма подозревается в краже крупной суммы денег у своего родственника.