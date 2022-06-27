Москва, 27 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Магистратура в России не смогла стать полноценным уровнем углублённой специализированной подготовки. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Government.ru Валерий Фальков

«Магистратура изначально задумывалась как специальный уровень углублённой специализированной подготовки. Но этого не произошло», — заявил Фальков.

«За исключением ряда вузов, для решения данной задачи у университетов не хватило организационных, кадровых, методических ресурсов — и соответствующей учебно-лабораторной базы», — указал он.

После окончания бакалавриата многие выпускники стремятся трудоустроиться, при этом для успешного карьерного роста им необходим соответствующий диплом магистра, отметил министр.

«В результате в условиях постоянной трудовой занятости многие студенты очной магистратуры в значительной степени работают, и эта магистратура представляет собой вечернюю форму, что, конечно же, не может обеспечить требуемого качества образования», — подчеркнул он.