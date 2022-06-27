* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 27 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Ряд бывших военнослужащих афганской армии, вероятно, присоединились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR), ссылаясь на данные разведывательного управления американского минобороны.

(сс) Charly_7777 Вид на Кабул. Афганистан

Газета «8 Собх» сообщает о серии твитов SIGAR, в которых говорится о пяти бывших офицерах афганской армии, предположительно присоединившихся к талибам в целях личной выгоды. Их приняли на должности более низкого уровня.

Специальный генеральный инспектор добавил, что ряд других бывших афганских военнослужащих присоединились к силам, выступающим против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В их числе Фронт сопротивления и «Велаят Хорасан» — отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане.

Многие бывшие силовики присоединились к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за экономических проблем или угрозы их жизни.

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