Кишинёв, , 11:33 — REGNUM Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение о возведении нового КПП на границе с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Карта Молдавской АССР c указанием румынской оккупации Бессарабии

Сообщается, что планируется обустроить новый пропускной пункт возле города Леова. Принято решение о начале переговоров с румынской стороной.

«Открытие нового пункта пересечения государственной границы станет возможным только после строительства подъездных дорог и налаживания инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нужно будет построить дорогу длиной около трёх километров, а также навести понтонный мост через пограничную реку Прут. Работы планируется начать в срочном порядке, чтобы разгрузить потоки машин на других пограничных участках.

Стоит отметить, в мае представители молдвавских транспортных компаний стали жаловаться, что для выезда из Молдавии в Румынию грузовым машинам приходится стоять в очереди несколько дней. Как сообщил администратор международной ассоциации перевозчиков Юлиан Постикэ, проблемы копились много лет и обострились, когда торговые маршруты были перенаправлены после начала боевых действий на Украине.