Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга от рук вандалов пострадали два фонаря на Львином мосту. Об этом сообщили на странице СПб ГБУ «Мостотрест» в социальной сети «ВКонтакте».

Львиный мост с погнутыми фонарями. Скриншот «ВКонтакте» Группа СПб ГБУ «Мостотрест» в «ВКонтакте»

Как отмечают на предприятии, сообщение о поломке фонарей поступило к ним от СПб ГБУ «Ленсвет». Там зафиксировали проблему с освещением на мосту через канал Грибоедова. Также работники «Ленсвета» заметили, в каком состоянии находились фонари.

Инженеры «Мостотреста» подтвердили, что фонари, которые относятся к объектам культурного наследия, были свёрнуты, будто кто-то раскачивался на них. Предметы освещения передадут на хранение в учреждение, чтобы в последующем их восстановить.

Для поиска вандалов правоохранительным органам предоставят имеющиеся сведения. Свидетели отмечают, что утром 26 июня фонари ещё были в рабочем состоянии.

«Мы осуждаем тех, кто так варварски относится к истории города. Надеемся, что жители района подключатся и помогут нам и правоохранительным органам найти виновных», — прокомментировал директор «Мостотреста» Андрей Кочин.