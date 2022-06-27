Алчевск, ЛНР, 27 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В августе в Алчевске начнутся работы по восстановлению дорог. Об этом сообщает правительство Вологодской области, взявшей шефство над восстановлением луганского города.

Stealth 007 Символы ЛНР

«В Алчевск прибыли дорожники-геодезисты, которые сделают съемку на месте. После этого будут сформированы сметы и заключены государственные контракты. Основные работы стартуют в начале августа», — отметили в ведомстве.

По данным правительства Вологодчины, протяженность уличной дорожной сети Алчевска составляет порядка 150 км. Более половины из них необходимо привести в нормативное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, при восстановлении Донбасса используют быстровозводимые конструкции.