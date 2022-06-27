Казань, 27 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Казанский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с нападающим Иваном Игнатьевым. Об этом 27 июня сообщается пресс-служба клуба.

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Отмечается, что клуб и 23-летний игрок расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Напомним, сезон 2021/22 Игнатьев начинал в «Рубине» и провёл девять матчей в чемпионате России. Затем он перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды, за которые забил один гол в пяти матчах.

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