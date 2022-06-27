Москва, , 11:29 — REGNUM Сегодня, 27 июня, президент России Владимир Путин поприветствовал участников X международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2022», открывшего в Тульской области, сообщается на сайте Кремля.

Инженер Technologiya.ru

Президент выразил уверенность, что форум, проходящий в первый год, объявленного в России Десятилетия науки и технологий, даст прекрасную возможность для повышения профессиональных компетенций, реализации конструктивных инициатив и эффективных инженерных решений.

«Россия славится талантливыми инженерами, конструкторами, исследователями, рационализаторами производства. Их яркие открытия и разработки стали серьёзным вкладом в укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики и ОПК», — отметил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание организационного комитета X Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего» состоялось 26 мая в Туле.

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