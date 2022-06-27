Уфа, , 11:32 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днем молодежи. Об этом он сообщил 27 июня на совещании республиканского правительства в центре управления республикой.

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Он напомнил, что 27 июня в России отмечают День молодежи, на прошлой неделе в Башкирии прошли мероприятия, посвященные этому событию.

«Наша молодежь — самая лучшая, они и учатся хорошо, и спортом занимаются, и Родину защищают. Всем желаю здоровья и успехов, они когда-то придут управлять республикой», — заявил Хабиров.

По словам председателя Госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук, 26 июня в мероприятиях на набережной Уфы приняло участие свыше пяти тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главной площадкой Дня молодежи в Уфе станет набережная реки Белой.