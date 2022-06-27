* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:28 — REGNUM Три человека погибли и получили ранения в результате аварии автомобиля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бадахшан в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Местные источники сообщают, что в результате ДТП с автомобилем один человек погиб и двое других получили ранения, в том числе заместитель директора провинциального департамента министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Автомобиль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевернулся 26 июня в «Дарайе-Кулан» в восьмом округе города Файзабад, административного центра провинции Бадахшан.

Глава департамента по поощрению добродетели и предотвращению порока подтвердил, что в инциденте пострадал его заместитель.